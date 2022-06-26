Взрывы - новая тактика российского агрессора, - Игорь Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в эфире телемарафона.
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона отметил,что, как и предыдущие дни город Харьков обстреливается российскими оккупантами. Не были исключением вчерашняя и сегодняшняя ночь.
"Во многих районах города Харькова, - подчеркнул мэр Харькова, - "раздавались взрывы. Уничтожены жилые объекты. Это не может не вызывать тревогу. Тот цинизм, та агрессия, с которой российские оккупанты разрушают инфраструктуру Харькова, говорит только об одном — что они очень злы, потому,что у них не получается контранступление. Наши героические войска сдерживают все попытки, которые осушествляет россйский агрессор.
Что касается взрывов, то я могу вам абсолютно четко сказать, что это новая тактика агрессора, потоиу, что город Харьков постепенно возвращается к жизни", - подытожил Игорь Терехов.
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Деятельность в «авральном» режиме способна дать превосходные результаты! Но в личных отношениях африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь более спокойное.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечается День молодежи в Украине.
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