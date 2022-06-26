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26.06.2022  20:25   Дмитрий Колоней

Взрывы - новая тактика российского агрессора, - Игорь Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в эфире телемарафона.


Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона отметил,что, как и предыдущие дни город Харьков обстреливается российскими оккупантами. Не были исключением вчерашняя и сегодняшняя ночь.

"Во многих районах города Харькова, - подчеркнул мэр Харькова, - "раздавались взрывы. Уничтожены жилые объекты. Это не может не вызывать тревогу. Тот цинизм, та агрессия, с которой российские оккупанты разрушают инфраструктуру  Харькова, говорит только об одном — что они очень злы, потому,что  у них не получается контранступление. Наши героические войска сдерживают все попытки, которые осушествляет россйский агрессор.

Что касается взрывов, то я могу вам абсолютно четко сказать, что это новая тактика агрессора, потоиу, что город Харьков постепенно возвращается к жизни", - подытожил Игорь Терехов. 

 

Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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