26.06.2022 20:25 Дмитрий Колоней

Взрывы - новая тактика российского агрессора, - Игорь Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в эфире телемарафона.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона отметил,что, как и предыдущие дни город Харьков обстреливается российскими оккупантами. Не были исключением вчерашняя и сегодняшняя ночь.

"Во многих районах города Харькова, - подчеркнул мэр Харькова, - "раздавались взрывы. Уничтожены жилые объекты. Это не может не вызывать тревогу. Тот цинизм, та агрессия, с которой российские оккупанты разрушают инфраструктуру Харькова, говорит только об одном — что они очень злы, потому,что у них не получается контранступление. Наши героические войска сдерживают все попытки, которые осушествляет россйский агрессор.

Что касается взрывов, то я могу вам абсолютно четко сказать, что это новая тактика агрессора, потоиу, что город Харьков постепенно возвращается к жизни", - подытожил Игорь Терехов.