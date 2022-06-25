25.06.2022 19:07 Дмитрий Колоней

Стало известно сколько жителей сейчас проживает в Харькове

Об этом в интервью телеведущей Наташе Власенко сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов напомнил в интервью Наташе Власенко, что не так давно был момент, когда в городе не было обстрелов в течение пяти дней, и это стимулировало многих людей вернуться в Харьков, домой.

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«Был период, когда возвращалось от 2 до 5 тысяч человек в день. Город начал оживать, началась торговля, я запустил общественный транспорт, метро. Еще и погода способствовала хорошему настроению. У людей были минутки мира… Харьковчане стали выходить в скверы, парки, там начали открываться кафешки, а я ездил по городу и радовался этому. Но российского агрессора это не устроило - опять пошли бомбардировки, ракетные обстрелы. Некоторые люди начали покидать город. Тем не менее, в городе остается около миллиона - миллиона ста тысяч человек. С другой стороны, я предупреждаю, что это опасно», - отметил Игорь Терехов.