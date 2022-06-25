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25.06.2022  18:42   

Харьков. Оккупанты обстреляли офисное здание в центре города второй раз (фото)

Взрыв произошел примерно в половину двенадцатого ночи и был очень мощным. По всей центральной части города прошла сильная взрывная волна.

Харьков, взрыв, здание
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

С самого утра на месте, где произошел ночной обстрел, работали коммунальщики. Они убирали территорию от обломков и стекла.

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Тэги:  агрессия россии, харьков, взрыв, обстрел
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