25.06.2022 18:38 Дмитрий Колоней
Как определить, что компьютер или смартфон взломан: советы экспертов
Как распознать взлом и от него обезопаситься советуют специалисты Госспецсвязи.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Госспецсвязь, любое устройство может быть поражено вредоносным программным обеспечением. Однако действительно не всегда это может быть очевидным для пользователя. Что должно насторожить? Любое нетипичное поведение гаджета.
Такие "симптомы" могут говорить о взломе:
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Батарея очень быстро разряжается при невысокой интенсивности использования (в настройках устройства можно проверять, какие именно приложения больше всего используют заряд батареи).
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Значительное замедление работы гаджета.
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Частые сбои в работе компьютера или смартфона. К примеру, частые перезагрузки, внезапные выключения.
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Внезапное уменьшение объема свободной памяти.
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Появление всплывающих окон, рекламы.
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Появление программ или приложений, которые вы лично не устанавливали.
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Самовольная смена гаджетом настроек.
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Передача больших объемов трафика даже редко используемыми программами.
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Самопроизвольное включение Wi-Fi, геолокации даже при отключении опций вручную.
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Получение непонятных системных сообщений.
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Самовольная работа курсора или клавиатуры.
Для минимизации риска заражения гаджета:
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Пользуйтесь надежными антивирусными программами, регулярно проверяйте устройство на наличие угроз. Список известных антивирусов, вызывающих доверие у экспертов, можно просмотреть здесь
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Устанавливайте обновления устройств (обновления для операционных систем, программ и т.п.). Это обеспечивает повышение безопасности и устраняет выявленные недостатки системы. Рекомендации по обновлениям регулярно публикует Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи
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Загружайте на смартфон приложения только из официальных магазинов приложений Play Market для Android и App Store для iOS, периодически проверяйте их список и разрешенные доступы к данным. Удаляйте подозрительные приложения и программы, а также те, которые вы не устанавливали лично.
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Не используйте сломанных версий платных программ, особенно с российских торрентов. Они содержат уязвимости. Если нет возможности купить – установите бесплатную альтернативу.
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Откажитесь от русских программ и сервисов.
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Не загружайте файлы из неизвестных источников или неизвестных или малознакомых отправителей. Вредоносный код может содержать даже файлы, которые имеют вид безопасных – например, как файлы форматов .docx, xlsx и т.д.
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Если требуется загрузить файл, перед открытием проверьте его антивирусом с предварительно обновленной версией вирусной базы.
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