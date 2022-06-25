    
Главная Новости Харькова Политика "Транспортный безвиз" с Евросоюзом: стало известно, когда он будет подписан
25.06.2022  18:19   

"Транспортный безвиз" с Евросоюзом: стало известно, когда он будет подписан

Дату подписания сообщил на телемарафоне замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.


"Транспортный безвиз" с Евросоюзом: стало известно, когда он будет подписан
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь  на заявление замминистра инфраструктуры Мустафы Найема на телемарафоне, 
соглашение о "транспортном безвизе" между Украиной и Евросоюзом подпишут 29 июня 2022 года.
 
"Это может быть плюс-минус несколько дней, но, предварительно, это 29 июня и вступит в силу сразу после подписания", – отметил Найем.
 
Он также добавил, что после этого украинским компаниям не потребуется никаких разрешений для автомобильных грузоперевозок по территории стран Евросоюза.
 
\
Тэги:  транспортный безвиз, ес, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 