25.06.2022 18:19

"Транспортный безвиз" с Евросоюзом: стало известно, когда он будет подписан

Дату подписания сообщил на телемарафоне замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.



"Транспортный безвиз" с Евросоюзом: стало известно, когда он будет подписан



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на заявление замминистра инфраструктуры Мустафы Найема на телемарафоне,

соглашение о "транспортном безвизе" между Украиной и Евросоюзом подпишут 29 июня 2022 года.

"Это может быть плюс-минус несколько дней, но, предварительно, это 29 июня и вступит в силу сразу после подписания", – отметил Найем.

Он также добавил, что после этого украинским компаниям не потребуется никаких разрешений для автомобильных грузоперевозок по территории стран Евросоюза.

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