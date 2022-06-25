25.06.2022 17:58 Дмитрий Колоней

«еРобота»: когда стартует программа и как подать заявку в Харькове

О новой правительственной программе по созданию бизнеса рассказали в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьква, новая правительственная программа по созданию бизнеса «еРобота» стартует с 1 июля.

В программе могут принять участие все желающие.

Для этого необходимо:

подать заявку с бизнес-планом о создании или развитии собственного дела получить на эти цели микрогрант до 250 тыс. грн.

В департаменте отметили, что государство предоставляет возможность запустить любой микробизнес - пошив одежды и обуви, химчистка, сервисный или ремонтный центр.

По решению правительства уполномоченным банком новой программы стал «Ощадбанк», который с 1 июля начнет прием заявок от украинцев. Бюджет программы составит 5 млрд грн в год, чего хватит на 20 тыс. грантов.

За счет полученных средств физические или юридические лица - предприниматели смогут приобрести оборудование, оплатить сырье и материалы, частично оплатить аренду.

Обязательные условия программы - создание одного или двух рабочих мест; выплата суммы гранта в течение трех лет посредством налогов, сборов и обязательных платежей.

После рассмотрения проекта в случае его соответствия критериям программы грантовые средства будут перечислены на отдельный счет соискателя в «Ощадбанке». Окончательное решение о предоставлении гранта будет принимать Государственная служба занятости.

Также разрабатывается техническая возможность подачи заявок через портал «Дія».