    
Главная Новости Харькова Технологии «еРобота»: когда стартует программа и как подать заявку в Харькове
25.06.2022  17:58   Дмитрий Колоней

«еРобота»: когда стартует программа и как подать заявку в Харькове

О новой правительственной программе по созданию бизнеса рассказали в Харькове.

«еРобота»: когда стартует программа и как подать заявку в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьква, новая правительственная программа по созданию бизнеса «еРобота» стартует с 1 июля.
 
В программе могут принять участие все желающие.
 
Для этого необходимо:
  1. подать заявку с бизнес-планом о создании или развитии собственного дела
  2. получить на эти цели микрогрант до 250 тыс. грн.
 
В департаменте отметили, что государство предоставляет возможность запустить любой микробизнес - пошив одежды и обуви, химчистка, сервисный или ремонтный центр.
 
По решению правительства уполномоченным банком новой программы стал «Ощадбанк», который с 1 июля начнет прием заявок от украинцев. Бюджет программы составит 5 млрд грн в год, чего хватит на 20 тыс. грантов.
 
За счет полученных средств физические или юридические лица - предприниматели смогут приобрести оборудование, оплатить сырье и материалы, частично оплатить аренду.
 
Обязательные условия программы - создание одного или двух рабочих мест; выплата суммы гранта в течение трех лет посредством налогов, сборов и обязательных платежей.
 
После рассмотрения проекта в случае его соответствия критериям программы грантовые средства будут перечислены на отдельный счет соискателя в «Ощадбанке». Окончательное решение о предоставлении гранта будет принимать Государственная служба занятости.
 
Также разрабатывается техническая возможность подачи заявок через портал «Дія».
 
Тэги:  еробота, заявка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 