29.12.2022 17:28 Дмитро Колонєй

На Харківщині заміновано півмільйона гектарів полів

Такі дані було оголошено під час онлайн-наради Харківськой ОВА з Міністерством аграрної політики та продовольства і Міністерством оборони України.



На Харківщині заміновано півмільйона гектарів полів



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, про це на нараді поінформував заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Він нагадав, що Харківщина завжди була в трійці лідерів виробників сільгосппродукції.

"Але, на жаль, наразі ми маємо 500 тисяч га забруднених вибухонебезпечними предметами полів. Дуже важливо, що ми піднімаємо питання розмінування територій зараз, тому що ці заходи за можливості слід провести

до початку сезонних робіт", – зазначив Євген Іванов.

За його словами, вже зараз потрібно складати графіки розмінувань територій, розуміти, які сили можуть бути залучені від державних підрозділів і неурядових кампаній.

Ситуація з розмінуванням сільськогосподарських земель ускладнюється тим, що північні та східні кордони області й досі потерпають від ворожих обстрілів, а біля 2% території ще перебуває в окупації.

Заступник начальника управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України Олександр Щебетюк зазначив, що для розмінування полів Харківщини навесні буде задіяно близько 40-50 піротехнічних та саперних груп ЗСУ, ДСНС, Держслужби транспорту й Національної поліції. У перспективі до них можуть долучитися до 20 неурядових операторів – приватних і міжнародних кампаній.

«Загальна кількість груп буде збільшуватися, але й цієї кількості піротехніків не достатньо. ЗСУ зараз отримують військово-технічну допомогу. Тому планується, що весною на Харківщині до розмінування сільгоспугідь буде залучено 5 засобів механізованого розмінування», – повідомив Олександр Щебетюк.

За його словами, наразі одна з саперних машин уже працює в Чкаловській громаді.

Також навесні Харківщина отримає від датських партнерів квадрокоптер, який може сканувати поля щодо наявності там вибухонебезпечних предметів. Цей дрон літає на висоті 5 метрів та фіксує можливі місця замінувань, які й бачить у себе на моніторі оператор. Потім у ці місця направляються піротехніки.