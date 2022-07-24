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24.07.2022  15:58   Дмитрий Колоней

Вибух у полі: у Харкові під час роботи загинув чоловік (фото)

Про це інформує ГУ ДСНС Харківщини.

Загинув тракторист від вибуху на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 24 липня 2022 року у 11:24 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у полі, на околиці Харкова, під час проведення сільськогосподарських робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. В результаті вибуху тракторист, чоловік 1982 р.н. загинув на місці, а транспортний засіб загорівся. 
 
Загинув тракторист від вибуху на Харківщині
 
До місця події прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу на площі 20 кв.м. 
Головне управління ДСНС України у Харківській області звертаючись до аграріїв, вкотре наголошує, бути уважними та пам'ятати про небезпеку. Адже частина полів,  лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій залишається не обстеженими.
 
Загинув тракторист від вибуху на Харківщині
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  взрыв, смерть, харькрв, погиб тракторист, агрессия россии
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