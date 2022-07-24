24.07.2022 15:58 Дмитрий Колоней
Вибух у полі: у Харкові під час роботи загинув чоловік (фото)
Про це інформує ГУ ДСНС Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 24 липня 2022 року у 11:24 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у полі, на околиці Харкова, під час проведення сільськогосподарських робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. В результаті вибуху тракторист, чоловік 1982 р.н. загинув на місці, а транспортний засіб загорівся.
До місця події прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу на площі 20 кв.м.
Головне управління ДСНС України у Харківській області звертаючись до аграріїв, вкотре наголошує, бути уважними та пам'ятати про небезпеку. Адже частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій залишається не обстеженими.
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