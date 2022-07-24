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24.07.2022  15:19   Дмитрий Колоней

У РФ поширюються відмови проходити військову службу

Про це заявив представник ГУР МО України.

 
Поширюються відмови проходити військову службу у РФ
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на представника Головне управління розвідки Міністерства оборони України, його представник  Вадим Скібіцький громадяни РФ відмовляються проходити військову службу в армії країни-окупанта.
 
"Якщо перші місяці той же БАРС – “бойовий армійський резерв країни”, як вони називають, доволі активно залучався і ми знаємо, як йшли і йдуть формування цих батальйонів – то зараз вже є ознаки того, що громадяни росії відмовляються підписувати контракти. Ті, які перебувають в БАРСі, відмовляються підписувати контракти на проходження служби, тому що вони розуміють – вони одразу будуть направлені на нашу територію, для ведення бойових дій”, – пояснив Вадим Скібіцький.
 
Де в Росії найбільше відмовляються від підписання контрактів, представник ГУР МО України зазначив, що це передусім залежить від того, в яких підрозділах найбільші втрати.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, деморализация, украина
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