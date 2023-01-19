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19.01.2023  20:19   Дмитро Колонєй

Окупанти калічать один одного у п'яних бійках ще у РФ (відео)

Про це йдеться у новому перехопленні воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповідає дівчині про те, як йде підготовку нових бійців на російських полігонах:

  • тридцять 300-х в Ульяновську, яких ще навіть не відправили до України: «Это пьянки, кто замёрз от передоза, от всего; ну драки там, по пьяне»;
  • на одній із позицій в Україні окупанти напилися й почали кидати гранати, засвітивши власні позиції: «Доприкаывались, короче - 16 штук прилетов туда».
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, деморализация, украина
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