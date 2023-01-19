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19.01.2023  19:35   Дмитро Колонєй

У Харкові пройдуть онлайн-змагання з воркауту

Харківський Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, змагання «Сталеві м'язи» стартують 23 січня 2023 року.

Запрошують на всеукраїнський онлайн-конкурс з воркауту харківських дітей та підлітків
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харкова,  дітей та підлітків з усієї України запрошують взяти участь в онлайн-конкурсі з воркауту «Сталеві м'язи». 
 
Захід стартує 23 січня 2023 року та проводитиметься у трьох вікових категоріях:
  • до 9 років,
  • 9-14 років,
  • 15 і більше років.
Взяти участь у заході можуть усі охочі незалежно від рівня підготовки. 
 
У день старту змагань на офіційній сторінці «Barstylers Workout Team» в «Instagram», а також на офіційній сторінці федерації воркауту «Ukrainian Street Workout» будуть розміщені відео з комплексом вправ з воркауту.
 
Учасники повинні будуть технічно їх виконати, зняти процес і надіслати відеозвіти гарної якості у вертикальному форматі mp4 на офіційний телеграм-канал «Barstylers Workout Team» до 25 лютого 2023 року. 
 
Результати оголосять 28 лютого 2023 року.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що  харків’янин став призером Універсіади-2023.
 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  спорт, воркаут, харьков, украина
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