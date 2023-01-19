    
Главная Новини Харкова Армія Ворог завдав удари по сходу Харківщини
19.01.2023  19:00   Дмитро Колонєй

Ворог завдав удари по сходу Харківщини

Про стан воєнних дій на Харківщині ввечері 19 січня 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун.

Обстріляли схід Харківщини окупанти
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог обстріляв 19 населених пунктів Харківщини.   
 
  • На Слобожанському напрямку наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог обстріляв з артилерії райони 13 населених пукнтів Харківщини: Алісівки, Стрілечої, Зеленого, Тернової, Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Волохівки, Чугунівки, Новомлинська, Дворічної та Куп’янська на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку обстріляно райони 6 населених пунктів Харківщини:  Курилівка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове і Першотравневе Харківської області.

 

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.01 ЖКГ У Харкові відновляють постраждали від обстрілів будинки 19.01 Армія Окупанти калічать один одного у п'яних бійках ще у РФ (відео) 19.01 Надзвичайні події Студент харківського ВНЗ постраждав під час ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 