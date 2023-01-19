19.01.2023 18:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині освятили воду, що тече із кранів городян

На водозаборі з якого подається вода до будинків харків'ян, освятили воду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

На комунальному підприємстві розповіли, що 19 січня на день Водохреще на водозаборі освятили воду.

«Попри ворожу агресію, багаторічну традицію не порушили і роблять усе, аби вода, що надходить до будинків харків'ян, була освячена. Насамперед це важливо для людей, які з різних причин не можуть її освятити»,- зазначили на підприємстві.



