19.01.2023 17:57 Дмитро Колонєй

Cотні харківських правоохоронців забезпечують безпеку та правопорядок на Водохреща (фото)

Харківські поліцейські стежать за тим аби ніщо не завадило нашим громадянам відзначати свято у безпеці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію та ГУ Нацполіції, 400 правоохоронців Харківщини забезпечують охорону публічного порядку на Водохреща.

19 січня 172 православних храмах міста та області проходять урочистості з нагоди відзначення Богоявлення Господнього.

Для проведення релігійних обрядів облаштовано 53 відкритих водоймища та джерел для купань.

У цих заходах беруть участь близько 15 тисяч громадян.

Правоохоронці завжди готові прийти на допомогу у будь-який момент, щоб ви почувалися максимально захищеними.



