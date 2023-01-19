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19.01.2023  17:57   Дмитро Колонєй

Cотні харківських правоохоронців забезпечують безпеку та правопорядок на Водохреща (фото)

Харківські поліцейські стежать за тим аби ніщо не завадило нашим громадянам відзначати свято у безпеці.

Забезпечують безпеку та правопорядок на Водохреща сотні харківських правоохоронців
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію та  ГУ Нацполіції, 400 правоохоронців Харківщини забезпечують охорону публічного порядку на Водохреща.
 
Забезпечують безпеку та правопорядок на Водохреща сотні харківських правоохоронців
 
Забезпечують безпеку та правопорядок на Водохреща сотні харківських правоохоронців
 
19 січня 172 православних храмах міста та області проходять урочистості з нагоди відзначення Богоявлення Господнього.
 
Забезпечують безпеку та правопорядок на Водохреща сотні харківських правоохоронців
 
Для проведення релігійних обрядів облаштовано 53 відкритих водоймища та джерел для купань. 
 
У цих заходах беруть участь близько 15 тисяч громадян.
 
Забезпечують безпеку та правопорядок на Водохреща сотні харківських правоохоронців
 
Правоохоронці завжди готові прийти на допомогу у будь-який момент, щоб ви почувалися максимально захищеними.
 
Забезпечують безпеку та правопорядок на Водохреща сотні харківських правоохоронців
 
Забезпечують безпеку та правопорядок на Водохреща сотні харківських правоохоронців
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні врятували жінку від самогубства.
 

Тэги:  праздник, безопасность, харьков
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