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19.01.2023  15:20   Василій Голосний

Як в Новобаварському районі Харкова проходило свято Водохреща (фоторепортаж)

19 січня Церква святкує входження Ісуса Христа на шлях служіння людям, початок його проповіді.


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У Новобоварському районі на території Удянському гідропарку відбулась урочиста літургія з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа.
 
Ця подія зібрала сотні вірян, які разом помолилися за захисників та захисниць України та за всіх жертв російських окупантів.
 
Після слів молитви та освячення води, люди пірнали в ополонку.
 
Присутніх пригощали гарячою кашею, смачною випічкою та теплим чаєм.
 

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Тэги:  харьков, водохреща
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