Як в Новобаварському районі Харкова проходило свято Водохреща (фоторепортаж)

19 січня Церква святкує входження Ісуса Христа на шлях служіння людям, початок його проповіді.
Якщо у стосунках з кимось назріли складнощі, то цього дня є ризик їх погіршити. Щоб цього не сталося, доведеться дотримуватися підвищеної обережності.
Погода у Харкові буде похмурою, небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть. Удень опадів не передбачається.
Сьогодні православні відзначають Хрещення Господнє – на згадку про хрещення Ісуса Христа у водах Йордану.
влажность:
давление:
ветер: