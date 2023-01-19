19.01.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

Чому не варто лікувати самостійно грип та ГРВІ, пояснили фахівці

Щорічно близько 20–25 мільйонів українців хворіють на грип та інші ГРВІ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр лабораторних досліджень.

Фахівці зазначають, що приблизно у 20% дітей ГРВІ викликають ускладнення з боку різних органів та систем, а найчастішим ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може за 4-5 днів призвести до смерті хворого.

Перш за все, варто знати, що багато методів лікування грипу та ГРВІ, які часто використовуються для самолікування, у кращому випадку не допомагають, а в гіршому ще й шкодять. Так, приймання антибіотиків, які хворий сам собі призначає, шкідливе, адже антибіотики можуть знищити лише бактерії, а не віруси.

Дехто намагається одужати, приймаючи великі дози препаратів, які знімають симптоматику «застуди». Проте, ці засоби створюють значне навантаження на серце та печінку. А лікування виключно народними засобами є неефективним і небезпечним, оскільки ніякі спиртові компреси, трав’яні відвари, чаї та настоянки на віруси грипу та ГРВІ не діють.

Правильне лікування, з урахуванням співвідношення «ризик-шкода», може призначити тільки лікар.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби офіційно зареєстровано 22 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



