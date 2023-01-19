19.01.2023 10:27 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 19 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 22 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 26 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 177 осіб. Одужало 308 840 осіби, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 49 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. У Харківському районі діагноз підтвердився у 22 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Два позитивних результаті зареєстровано у Лозівському, по одному – у Богодухівському та Красноградському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 18 січня.



