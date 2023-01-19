19.01.2023 10:09 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли амбулаторію та геріатричний пансіонат під Харковом

Обстрілів з боку військових рф протягом доби зазнали прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ранкове зведення голови ХОВА Олега Синєгубова.



Як зазначив очільник військової адміністрації, постраждалих від обстрілів за минулу добу немає.



Внастілок обстрілу міста Куп’янськ 18 січня пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство.



У смт Дворічна Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, горіли господарчі споруди.



У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки: вибиті вікна і зруйновано дах. Є влучання в амбулаторію.

У смт Вільча Вовчанської громади через обстріли окупантів пошкоджено 5 приватних будинків. Був «приліт» у «Вовчанський геріатричний пансіонат», пошкоджені вікна корпусу. Також зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок.





Загалом під ворожим артилерійським та мінометним вогнем були Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Красне, Кам’янка, Чугунівка, Табаївка та інші міста і села області.

Як раніше повідомляв РЕДПОСТ, минулої доби під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.



