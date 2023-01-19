На Харківщині з палаючого будинку врятували літню жінку

Вогнеборці Андріївської місцевої пожежної команди врятували 87-річну жінку.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДУ ДСНС України у Харьківській області, пожежа на вулиці Залізничній, 23, селища Андріївка, Донецької громади виникла 18 січня о 20:25.
В оселі горів дах на площі 100 кв.м. Пожежу гасили Вогнеборці Андріївської місцевої пожежної команди та рятувальники 42-ї ДПРЧ.
О 21:30 вони локалізували вогонь, та о 23:05 сталося остаточне гасіння пожежі.
Під час гасяння пожежі з будинку була врятована 87-літня господиня.
За попередніми даними загоряння трапилось внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що під час пожежі на вулиці Отакара Яроша, 12а у Харкові 50-річний чоловік отримав опіки лівої руки.
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