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19.01.2023  09:38   Рита Парфенова

На Харківщині з палаючого будинку врятували літню жінку

Вогнеборці Андріївської місцевої пожежної команди врятували 87-річну жінку.

пожар

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДУ ДСНС України у Харьківській області, пожежа на вулиці Залізничній, 23, селища Андріївка, Донецької громади виникла 18 січня о 20:25.

В оселі горів дах на площі 100 кв.м. Пожежу гасили Вогнеборці Андріївської місцевої пожежної команди та рятувальники 42-ї ДПРЧ.

О 21:30 вони локалізували вогонь, та о 23:05 сталося остаточне гасіння пожежі.

Під час гасяння пожежі з будинку була врятована 87-літня господиня.

За попередніми даними загоряння трапилось внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що під час пожежі на вулиці Отакара Яроша, 12а у Харкові 50-річний чоловік отримав опіки лівої руки.


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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