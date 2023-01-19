Харків на ранок 19 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 18 по 19 січня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 січня.
Обстріл, внаслідок якого заянялася пожежа, стався вдень 18 січня у селищі Дворічна. Близько полудня снаряд влучив у господарчу споруду, підпаливши її. Коли рятувальники 14-ї ДРПЧ прибули на гасіння пожежі, її площа склала 10 кв.м. Вже о 12:35 вогонь вдалось ліквідувати. Постраждалих немає.
До того ж рятувальники два рази виїжджали на перевірку територій населених пунктів, щойно обстріляних ворогом:
Внаслідок обстрілів постраждалих немає.
Загалом за добу з 18 по 19 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 81 вибухонебезпечний предмет.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма, а також с. Котовка Барвінківської ОТГ рятувальники доставили 21,5 тонни питної води.
Як раніше повідомляв РЕДПОСТ, минулої доби під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.
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