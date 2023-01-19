19.01.2023 08:53 Рита Парфенова

Харків на ранок 19 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 18 по 19 січня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.



facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 січня.

Обстріл, внаслідок якого заянялася пожежа, стався вдень 18 січня у селищі Дворічна. Близько полудня снаряд влучив у господарчу споруду, підпаливши її. Коли рятувальники 14-ї ДРПЧ прибули на гасіння пожежі, її площа склала 10 кв.м. Вже о 12:35 вогонь вдалось ліквідувати. Постраждалих немає.

До того ж рятувальники два рази виїжджали на перевірку територій населених пунктів, щойно обстріляних ворогом:

у місті Куп’янськ пошкоджені споруди на території приватного підприємства.

місто Вовчанськ та селище Вільча зазнали масованої артатаки. Внаслідок цього пошкоджень зазнали: лікарня, 2 двоповерхові житлові будинки, геріатричний пансіонат, заклад дошкільної освіти, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, 5 приватних будинків. Пожеж не зафіксовано.

Внаслідок обстрілів постраждалих немає.



Загалом за добу з 18 по 19 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, у тому числі 1, яку спричинив ворог своїми обстрілами;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – на чергування;

3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 81 вибухонебезпечний предмет.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма, а також с. Котовка Барвінківської ОТГ рятувальники доставили 21,5 тонни питної води.

Як раніше повідомляв РЕДПОСТ, минулої доби під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.









