У деокуповане селище Харківської області пустять автобус

З 20 січня з Харкова до Куп'янського району відновлять автобусний рейс.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське підприємство автостанцій, автобус ходитиме до смт Великий Бурлук у Куп'янському районі.
У Харкові автобус буде відправлятися з автостанції-6 (проспект Героїв Харкова, метро "Індустріальна") – о 7:10 та 13:00. Відправлення з Великого Бурлука – о 10:00 та 16:00.
Вартість квитка – 180 грн. Квитки можна купити на автостанції чи на сайті INBUS.UA.
Телефон для довідок: 050-990-40-22.
Як раніше повідомляв РЕДПОСТ, з 22 січня у графік руху введено додатково приміський поїзд сполученням Харків – Нова Козача – Харків.
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