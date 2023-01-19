19.01.2023 08:41 Рита Парфенова

У деокуповане селище Харківської області пустять автобус

З 20 січня з Харкова до Куп'янського району відновлять автобусний рейс.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське підприємство автостанцій, автобус ходитиме до смт Великий Бурлук у Куп'янському районі.



У Харкові автобус буде відправлятися з автостанції-6 (проспект Героїв Харкова, метро "Індустріальна") – о 7:10 та 13:00. Відправлення з Великого Бурлука – о 10:00 та 16:00.



Вартість квитка – 180 грн. Квитки можна купити на автостанції чи на сайті INBUS.UA.



Телефон для довідок: 050-990-40-22.

Як раніше повідомляв РЕДПОСТ, з 22 січня у графік руху введено додатково приміський поїзд сполученням Харків – Нова Козача – Харків.



