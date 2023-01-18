18.01.2023 08:54 Рита Парфенова

У Харківський області фельдшер отримав поранення під час обстрілу лікарні військовими рф

Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Новомлинськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів опинилися під ворожим вогнем.



Внаслідок ракетного удару по Куп'янську зруйновано будівлю Автотранспортного фахового коледжу



Як повідомляє РЕДПОСТ, про це в ранковому зведенні розповів голова ХОВА Олег Синєгубов. За словами очільника ХОВА, ворог масовано обстрілював населені пункти області вздовж усієї лінії зіткнення.



Внаслідок ракетного удару по Куп'янську зруйновано будівлю Автотранспортного фахового коледжу. Також у місті пошкоджено гаражі та інші нежитлові приміщення. У смт Дворічна є «прильоти» у приватний сектор.



У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки.



У с. Ківшарівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено місцеву лікарню. Поранення отримав 51-річний фельдшер. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, минулої доби під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 21 населений пункт Харківщини.



