Про стан бойових дій у Харківській області на 18 січня

Минулої доби противник завдав ракетних ударів по по цивільних об’єктах міста Куп’янськ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 21 населений пункт Харківщини.
Протягом минулої доби противник продовжував здійснювати артилерійські та мінометні обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. Обстрілів зазнали райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів:
На Слобожанському напрямку обстановка залишається сталою. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено.
Республіка білорусь і надалі підтримує російську збройну агресію, на її аеродромах та у повітряному просторі тривають спільні навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання збройних сил росії та білорусі.
В той же час, Сили оборони України вживають заходів щодо недопущення провокаційних дій чи диверсій з боку противника, посилюється протиповітряна оборона.
Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів російською федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.
Нагадаємо, Служба безпеки України проведе 18 та 19 січня у Харкові комплекс антитерористичних контрдиверсійних заходів.
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День зовсім не підходить для романтичних безумств, але ідеальний для конкретних кроків та пропозицій.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується сильний дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову, але вже з меншою інтенсивністю.
У Богоявленську ніч перед ранком небо відкривається. Про що відкритому небу помолишся, то справдиться.
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