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18.01.2023  08:23   Рита Парфенова

Харків на ранок 18 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 17 по 18 січня 2023 року не зафіксовано пожеж, спричинених обстрілами з боку окупаційних військ росії.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Проте рятувальникі чотири рази виїжджали на перевірку місць обстрілу населених пунктів Хрківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 18 січня.

Після ворожого обстрілу селища Ківшарівка вибуховою хвилею від вибуху ракети пошкоджено будівлю місцевої лікарні.

У м. Куп’янську ворожі ракети зруйнували гараж і центральний корпус навчального закладу.

А у селищі Дворічна артобстрілом на приватному подвір’ї пошкоджено 2 господарчі споруди, дах та вікна літньої кухні, вікна будинку. Пожеж не зафіксовано.

Загалом за добу з 17 по 18 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди, з яких:
7 – на ліквідацію пожеж;
14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 вибухонебезпечний предмет.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Нагадаємо, минулої доби під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 21 населений пункт Харківщини.


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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