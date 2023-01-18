18.01.2023 08:29 Рита Парфенова

У Харкові можуть збільшитися терміни відключення світла

АТ «Харківобленерго» проводитимо відновлювальні роботи в електромережі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речницю АТ "Харківобленерго" Марину Шевченко.

Протягом дня 18 січня тривалість погодинних відключень у Харкові та Харківській області може збільшуватися. На підприємстві повідомили, що це пов’язано з необхідністю проведення відновлювальних робіт в електромережі.



Енергетики сподіваються на розуміння та просять вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, 14 січня окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харківської області. В результаті атаки без електроенергії залишились всі населені пункти області.



