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18.01.2023  08:29   Рита Парфенова

У Харкові можуть збільшитися терміни відключення світла

АТ «Харківобленерго» проводитимо відновлювальні роботи в електромережі.

отключение света
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речницю АТ "Харківобленерго" Марину Шевченко.

Протягом дня 18 січня тривалість погодинних відключень у Харкові та Харківській області може збільшуватися. На підприємстві повідомили, що це пов’язано з необхідністю проведення відновлювальних робіт в електромережі.

Енергетики сподіваються на розуміння та просять вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, 14 січня окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харківської області. В результаті атаки без електроенергії залишились всі населені пункти області.


Тэги:  отключение света, харьков
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