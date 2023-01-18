У Харкові можуть збільшитися терміни відключення світла

АТ «Харківобленерго» проводитимо відновлювальні роботи в електромережі.
Протягом дня 18 січня тривалість погодинних відключень у Харкові та Харківській області може збільшуватися. На підприємстві повідомили, що це пов’язано з необхідністю проведення відновлювальних робіт в електромережі.
Енергетики сподіваються на розуміння та просять вибачення за тимчасові незручності.
Нагадаємо, 14 січня окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харківської області. В результаті атаки без електроенергії залишились всі населені пункти області.
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День зовсім не підходить для романтичних безумств, але ідеальний для конкретних кроків та пропозицій.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується сильний дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову, але вже з меншою інтенсивністю.
У Богоявленську ніч перед ранком небо відкривається. Про що відкритому небу помолишся, то справдиться.
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