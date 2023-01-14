14.01.2023 16:45 Дмитро Колонєй
Зараз йде маштабна ракетна атака - Ігор Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстановку у місті.
Фотографія з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов у зверненні на своєму Телеграм-каналі поінформував про обстановку у місті:
Шановні харків‘яни!
Зараз йде маштабна ракетна атака по Україні, ворог цілить по об’єктах інфрастурктури. Одразу після ії закінчення всі комунальні та енергетичні служби Харкова почнуть роботу по відновленню світло-, тепло- та водопостачання міста.
У місті працює тільки наземний транспорт - ми задіяли схему автобусних маршрутів на випадок відключення електроенергії, які дублюють основні магістральні маршрути трамваїв та тролейбусів.
Прошу всіх зберігати спокій. У Харкові відкриті пункти Незламності, де у разі необхідності ви можете зарядити свої мобільні телефони, зігрітися, випити гарячі напої.
Ми подолаємо і цей виклик!! Вистоїмо і обов’язково Переможемо!! Ми - разом! Ми - харків‘яни!!!
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