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14.01.2023  16:45   Дмитро Колонєй

Зараз йде маштабна ракетна атака - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстановку у місті.


Фотографія з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов у зверненні на своєму Телеграм-каналі поінформував про обстановку у місті: 
 
Шановні харків‘яни!
 
Зараз йде маштабна ракетна атака по Україні, ворог цілить по об’єктах інфрастурктури. Одразу після ії закінчення всі комунальні та енергетичні служби Харкова почнуть роботу по відновленню світло-, тепло- та водопостачання міста. 
 
У місті працює тільки наземний транспорт - ми задіяли схему автобусних маршрутів на випадок відключення електроенергії, які дублюють основні магістральні маршрути трамваїв та тролейбусів. 
 
Прошу всіх зберігати спокій. У Харкові відкриті пункти Незламності, де у разі необхідності ви можете зарядити свої мобільні телефони, зігрітися, випити гарячі напої. 
 
Ми подолаємо і цей виклик!! Вистоїмо і обов’язково Переможемо!! Ми - разом! Ми - харків‘яни!!!
 
Нагадаємо, раніше ми інформували про припинення руху метро у Харкові
 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  обстрел, игорь терехов, харьков, агрессия россии
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