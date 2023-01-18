18.01.2023 07:30 Рита Парфенова

Хрещенський Святвечір: традиції, прикмети та заборони 18 січня

У Богоявленську ніч перед ранком небо відкривається. Про що відкритому небу помолишся, то справдиться.







Хрещенський Святвечір або Голодна кутя – це вечір-приготування перед великим православним святом, яке називається Богоявлення Господнє Хрещення.



Це свято православної церкви, належить до двонадесятих. Цього дня згадується хрещення Ісуса Христа Іоанном Предтечею (Хрестителем) у річці Йордан.



Віруючі цього дня постяться до освячення води. Дозволяються лише страви з варених круп (сочиво), овочеві млинці, медові оладки, соковиті з ягодами.



У храмах звершуються особливі молитви про послання воді благодатної сили, після чого священик тричі занурює у воду хрест. Велике освячення води відбувається як у Хрещенський святвечір, так і саме Хрещення, тобто 18 і 19 січня. Водохреща називається Великою агіасмою (святинею).



У Хрещенський святвечір навіть звичайна вода має особливу силу. У ніч на Хрещення сам Ісус Христос купається у річці, ознакою чого є коливання води. Вода, взята з ополонки в Хрещенський святвечір, вважається цілющою.



Вважалося, що під Хрещення сніг набуває особливих властивостей, тому його намагалися збирати і використовувати в різних цілях. Жінки знали, що тільки хрещенський сніг здатний вибілити будь-яке полотно. Вірили також, що сніг, зібраний у водохресну святвечір, може зцілювати недуги, а якщо вимитися в лазні водою, натопленою з такого снігу, можна надовго зберегти красу.



Хрещенський Святвечір – останній та особливо сприятливий день святкових ворожінь. Щоправда, офіційна релігія ворожіння не схвалює, але навіть суворі заборони не змогли викорінити потяг людей до підгляду за власним майбутнім.



У Хрещенський святвечір прийнято пекти пироги, а вночі, виходячи з ними на вулицю, кликати нареченого. Цього вечора дівчата гадали: якщо, виходячи на вулицю, зустрічали хлопця, це вважалося добре, а старого – погано. Ім'я нареченого дівчини впізнавали, питаючи його у перехожого.



Знаменитий хрещенський звичай - кидання черевика. Дівчата на вулиці кидали черевичок з лівої ноги, а потім у напрямку шкарпетки визначали, звідки прийде суджений.

Також цього дня

У 1505 році головний поштмейстер короля Кастилії Франц фон Таксіс зробив першу у світі спробу організувати регулярну міжнародну пошту.



1654 – у Переяславі генеральна військова рада, яку скликав гетьман Богдан Хмельницький, вирішила віддати Гетьманщину під протекторат Московського царства зі збереженням прав і вольностей Війська Запорозького.



1689 – народився Шарль Монтеск'e, французький просвітитель, правознавець та філософ.



1778 – капітан Кук відкрив Сандвічівські острови, тепер відомі як Гавайські.



1882 – народився Алан Олександр Мілн, англійський письменник, автор повістей про «ведмедя з тирсою в голові» – Вінні-Пуху. Хто ходить у гості вранці, той чинить мудро», – чи це девіз всіх любителів поїсти безкоштовно і з комфортом.



1904 – народився Кері Грант (справжнє ім'я – Олександр Арчібальд Ліч), англо-американський актор, який став втіленням постійної дотепності, незворушності та холоднокровності. Американський інститут кіно визнав його найвеличним кіноактором в історії Голлівуду після Хамфрі Богарта.



1934 – англійську поліцію забезпечили кишеньковими радіоприймачами, якими передавали відомості про скоєні злочини. Першим затриманим виявився злодій, який викрав у Брайтоні три пальта та спійманий вже через 15 хвилин після скоєння злочину.



1947 – народився Такеші Кітано, японський актор, режисер, письменник та сценарист («Затойчі», «Ляльки»).



1955 – народився Кевін Костнер, американський кіноактор («Охоронець», «Джон Ф. Кеннеді: Постріли в Далласі») та режисер («Танцюючий з вовками»).



1962 – народилася Тамара Гвердцителі, грузинська співачка.



1964 – американські лікарі закликали конгрес зобов'язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку здоров'ю.



1980 – альбом "Pink Floyd" "The Wall" очолює хіт-парад США.



1983 – підписано указ про розміщення ракет середньої дальності "Першинг" у Західній та Центральній Європі, що призвело до нового витку Холодної війни.



1995 – під час землетрусу силою 7,2 бали, що стався у місті Кобе (Японія), загинуло шість із половиною тисяч людей.



1996 – на носії нового типу – DVD – вийшло перше програмне забезпечення. Компанія "Digital Directory Assistance" оголосила, що нова версія її електронного телефонного довідника "PhoneDisc PowerFinder USA ONE" буде випущена на новому носії інформації - Digital Video Disc (DVD). Дані, які раніше займали 6 дисків CD-ROM, розмістилися на одному диску DVD.



1997 – норвежець Берг Усланд закінчив свій поодинокий перехід через Антарктиду, який стартував 15 листопада 1996 року.



2010 – вибухнули кисневі балони на 4 поверсі лікарні № 7 міста Луганська (відділення кардіології). В результаті – 16 загиблих.

Іменини відзначають:

Аполлінарія, Григорій, Євгенія, Йосип, Лук'ян, Матвій, Поліна, Роман, Семен, Сергій, Тетяна.



