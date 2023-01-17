17.01.2023 16:57 Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік став керувати фінансами при окупантах, а його син розтрощив Герб України

Чоловіка заочно поінформували про підозру у держзраді під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, викрито 61-річного чоловіка, який у Куп’янську наприкінці червня 2022 року добровільно погодився працювати на окупантів, обійнявши посаду «и.о. главного специалиста отдела финансового обеспечения и исполнения бюджета управления финансов» у так званій «ВГА Купянского района Харьковской области».

Він складав та виконував «бюджету» окупаційної адміністрації у частині витрачання бюджетних коштів.

Також встановлено, що син чоловіка був підозрюваним за двома статтями ККУ, а саме за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно йому було повідомлено про підозру за фактом публічної наруги над державним символом (ч. 1 ст. 338 КК України) та за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

У с. Петропавлівка Куп’янського району хлопець розтрощив малий Державний Герб України на будинку культури та надав інтерв‘ю окупантським ЗМІ, в якому зазначив, що підтримує дії країни-агресора на території України. «Ми будемо повністю змінювати символи на наші, на російські», — додав підозрюваний у своєму інтерв’ю. Наприкінці листопада 2022 року молодик загинув у Донецькій області, воюючи на боці окупаційної армії.



