    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під Харковом чоловік став керувати фінансами при окупантах, а його син розтрощив Герб України
17.01.2023  16:57   Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік став керувати фінансами при окупантах, а його син розтрощив Герб України

Чоловіка заочно поінформували про підозру у держзраді під Харковом.

Перейшов на бік ворога та керував фінансами при окупантах чоловік на Харківщині, а його син розтрощив Герб України
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, викрито 61-річного чоловіка, який у Куп’янську наприкінці червня 2022 року добровільно погодився працювати на окупантів, обійнявши посаду «и.о. главного специалиста отдела финансового обеспечения и исполнения бюджета управления финансов» у так званій «ВГА Купянского района Харьковской области».  
 
Він складав та виконував «бюджету» окупаційної адміністрації у частині витрачання бюджетних коштів.  
 
Також встановлено, що син чоловіка був підозрюваним за двома статтями ККУ, а саме за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно йому було повідомлено про підозру за фактом публічної наруги над державним символом (ч. 1 ст. 338 КК України) та за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ (ч. 3 ст. 436-2 КК України).
 
Перейшов на бік ворога та керував фінансами при окупантах чоловік на Харківщині, а його син розтрощив Герб України
 
У с. Петропавлівка Куп’янського району хлопець розтрощив малий Державний Герб України на будинку культури та надав інтерв‘ю окупантським ЗМІ, в якому зазначив, що підтримує дії країни-агресора на території України. «Ми будемо повністю змінювати символи на наші, на російські», — додав підозрюваний у своєму інтерв’ю. Наприкінці листопада 2022 року молодик загинув у Донецькій області, воюючи на боці окупаційної армії.  
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Харківській області виявили чоловіка, який радів обстрілам енергетичної інфраструктури України.
 

 


Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, купянск, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.01 Надзвичайні події На Харківщині спіймали "дільничного інспектора" окупантів у бігах 16.01 Надзвичайні події У Харкові чекає на суд водій та механік, який служив окупантам 16.01 Надзвичайні події Жінка під Харковом підтримувала окупантів та поповнювала грошима казну РФ
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 