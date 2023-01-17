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17.01.2023  16:34   Дмитро Колонєй

Рецидивістка ошукала бабусю на тисячі гривень під Харковом (фото)

Правоохоронці повідомили аферистку про підозру щодо злочину під Харковом.

Ошукала бабусю на тисячі гривень під Харковом рецидивістка
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 5 січня 2023 року до поліції звернулася 82-річна жінка та розповіла, що до неї прийшла невідома, представилася волонтеркою благодійної організації, сказала, що жительці міста Балаклія виділена грошова допомога і попросила пенсіонерку обміняти великі купюри на дрібні гроші. Замість грошей зловмисниця віддала бабусі сувенірні купюри.
 
Зловмисницею виявилася 44-річна рецидивістка з Куп'янського району, яка причетна до скоєння аналогічних злочинів.
 
Ошукала бабусю на тисячі гривень під Харковом рецидивістка
 
За даним фактом дізнавачем відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 «шахрайство» Кримінального кодексу України.
 
17 січня 2023 року поліцейські вручили жінці повідомлення про підозру у скоєнні злочину.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про афера з купюрами, під час якої ошукали пенсіонерку на Харківщині.
 
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Тэги:  афера, мошенничество, харьков
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