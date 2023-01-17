17.01.2023 16:34 Дмитро Колонєй
Рецидивістка ошукала бабусю на тисячі гривень під Харковом (фото)
Правоохоронці повідомили аферистку про підозру щодо злочину під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, 5 січня 2023 року до поліції звернулася 82-річна жінка та розповіла, що до неї прийшла невідома, представилася волонтеркою благодійної організації, сказала, що жительці міста Балаклія виділена грошова допомога і попросила пенсіонерку обміняти великі купюри на дрібні гроші. Замість грошей зловмисниця віддала бабусі сувенірні купюри.
Зловмисницею виявилася 44-річна рецидивістка з Куп'янського району, яка причетна до скоєння аналогічних злочинів.
За даним фактом дізнавачем відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 «шахрайство» Кримінального кодексу України.
17 січня 2023 року поліцейські вручили жінці повідомлення про підозру у скоєнні злочину.
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