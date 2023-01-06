06.01.2023 16:43 Дмитро Колонєй

Афера з купюрами: псевдоволонтерка ошукала бабусю на Харківщині

На Харківщині спіймали шахрайку за махінацію з купюрами.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, у Куп’янську жінка, що назвалася представником волонтерської організації, попросила пенсіонерку "розміняти" гроші на дрібні. При цьому вона ошукала бабусю, бо видавала за справжні сувенірні купюри, які й залишила потерпілій. 79-річна городянка віддала шахрайці 9500 гривень.

Куп’янські правоохоронці встановили та затримали правопорушницю. Нею виявилась 44-річна мешканка села Новоосинове Куп'янського району. Слідчі вилучили у підозрюваної гроші та повернули потерпілій.

Шановні громадяни, якщо ви стали жертвою шахрайства або вам відомі такі факти, пропонуємо зв'язатися з відділенням кримінальної поліції Куп'янського РВП за телефоном: +380932677736 (також в месенджерах), 102 або іншим зручним для вас способом.

З метою попередження шахрайства зв'яжіться зі своїми близькими, особливо похилого віку, та попередьте їх про можливість вчинення таких злочинів. Не будьте байдужими.



