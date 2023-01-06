    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Афера з купюрами: псевдоволонтерка ошукала бабусю на Харківщині
06.01.2023  16:43   Дмитро Колонєй

Афера з купюрами: псевдоволонтерка ошукала бабусю на Харківщині

На Харківщині спіймали шахрайку за махінацію з купюрами.

 
Ошукала бабусю псевдоволонтерка на Харківщині, використав фальшиві гроші
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції,  у Куп’янську жінка, що назвалася представником волонтерської організації,  попросила пенсіонерку "розміняти" гроші на дрібні. При цьому вона ошукала бабусю, бо видавала за справжні сувенірні купюри, які й залишила потерпілій. 79-річна городянка віддала шахрайці 9500 гривень. 
 
Куп’янські правоохоронці встановили та затримали правопорушницю. Нею виявилась 44-річна мешканка села Новоосинове Куп'янського району. Слідчі вилучили у підозрюваної гроші та повернули потерпілій.
 
Шановні громадяни, якщо ви стали жертвою шахрайства або вам відомі такі факти, пропонуємо зв'язатися з відділенням кримінальної поліції Куп'янського РВП за телефоном: +380932677736 (також в месенджерах), 102 або іншим зручним для вас способом.
 
З метою попередження шахрайства зв'яжіться зі своїми близькими, особливо похилого віку, та попередьте їх про можливість вчинення таких злочинів. Не будьте байдужими.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харківській області чоловік скоїв крадіжку особистих речей та телефону.
 

Тэги:  афера, мошенничество, харьков, купянск
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.01 Надзвичайні події У Харкові судитимуть кібершахрая, який ошукав людей та купив криптовалюту 03.01 Надзвичайні події Ділок привласнив понад півмільйона під час ремонту учбового закладу Харкова (фото) 23.12 Надзвичайні події Ошукав людей на десятки тисяч: під Харковом відправлено за грати афериста
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 