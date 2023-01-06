    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області чоловік скоїв крадіжку особистих речей та телефону
06.01.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік скоїв крадіжку особистих речей та телефону

До правоохоронців звернувся мешканець села Довжик.

зловмисник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківської області.
 
Поліцейські розповіли, що місцевий житель села Довжик Харківської області, звернувся до них із заявою. Чоловік розповів правоохоронцям про крадіжку особистих речей та мобільного телефону невідомою особою.
 
Поліціянти оперативно розшукали особу, яка скоїла крадіжку. Ним виявився мешканець вищезгаданого села. Злочин був вчинений з метою особистого збагачення.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Вкрадені речі повернули законному власнику.
 
Нагадаємо, у Харківській області жінка вбила чоловіка та винесла труп на дитячий майданчик.
 

Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  криминал, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.01 Надзвичайні події У Харкові виявили причетних до збуту наркотиків та грабежів 05.01 Надзвичайні події Крадіжка телефонів та пошуки підлітка: харківські поліцейські розповіли про злочини 04.01 Надзвичайні події У Харківській області жінка вбила чоловіка та винесла труп на дитячий майданчик: у поліції розповіли подробиці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 