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06.01.2023  12:30   Віталій Хінєвіч

Водіїв та пішоходів попередили про погіршення погодних умов у Харківській області

За прогнозами синоптиків, 6 січня в Харківській області будуть ускладнюватись погодні умов.

погіршення погодних умов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
 
Синоптики 6 січня прогнозують сніг, мокрий сніг та хуртовина. Температура буде коливатися від -4°С до -12°С. Перехід температури дуже різкий, тому на ранок 7 січня очікується локальна ожеледиця, температура буде коливатися від -11°С до -15°С.
 
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожнього руху на окремих ділянках доріг і вулиць. Дорожна служба працює цілодобово. Радимо утриматись від поїздок на далекі дістанції, бути пильними на дорогах та дотримуватись правил дорожнього руху. 
 
Єдиний контакт-центр Укравтодору, де можна отримати інформацію про стан проїзду та звернутися по допомогу: +38 067 400 60 80»,- зазначили шляховики.
 
Раніше ми повідомляли, про ситуація з виїздом із України 6 січня на західних пунктах пропуску.
 
Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківській області
 Тэги:  харьков, погода, дорога
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