06.01.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

Водіїв та пішоходів попередили про погіршення погодних умов у Харківській області

За прогнозами синоптиків, 6 січня в Харківській області будуть ускладнюватись погодні умов.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.

Синоптики 6 січня прогнозують сніг, мокрий сніг та хуртовина. Температура буде коливатися від -4°С до -12°С. Перехід температури дуже різкий, тому на ранок 7 січня очікується локальна ожеледиця, температура буде коливатися від -11°С до -15°С.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожнього руху на окремих ділянках доріг і вулиць. Дорожна служба працює цілодобово. Радимо утриматись від поїздок на далекі дістанції, бути пильними на дорогах та дотримуватись правил дорожнього руху.

Єдиний контакт-центр Укравтодору, де можна отримати інформацію про стан проїзду та звернутися по допомогу: +38 067 400 60 80»,- зазначили шляховики.