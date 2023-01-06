06.01.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова відновлюють водопостачання

Харківські комунальники провадять ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

На комунальному підприємстві повідомили, що фахівці відреставрували аварійну ділянку водоводу, упорядкували три оглядові колодязі та відновили водопостачання по вулиці Москалівській. Ця ділянка трубопроводу забезпечує водою кілька вулиць приватного сектору Основ'янського району.

«Провели комплексні заходи на цій технічно зношеній ділянці, де аварійні пориви траплялися дуже часто. Також відновили оглядові колодязі, перевірили запірну арматуру, тепер наші абоненти отримуватимуть послуги своєчасно та в повному обсязі. Ремонти на зовнішніх мережах продовжуються по всьому району.

Проводимо не тільки відновлення на аварійних мережах, а й заміну ділянок зношених водоводів. Зокрема, міняємо 18 метрів транзитного трубопроводу у підвалі будинку на пр. Юрія Гагаріна. Перекладання виконуємо поетапно, щоб не залишати мешканців багатоповерхових будинків без води. Водопостачання відключаємо лише на короткий період перепідключення водоводів», - зазначив начальник районної служби Ігор Кім.

За його словами, завдання відповідальне та важливе, адже підвали сьогодні використовуються харків'янами також як місця укриттів.

«Працюємо в обмежених умовах, але перекладаємо оперативно та якісно. Встановили нову запірну арматуру, що дозволить, за необхідності ремонтних робіт, вимкнути водопостачання мешканців лише частини будинку», - підкреслив Ігор Кім.



