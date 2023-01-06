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06.01.2023  16:12   Дмитро Колонєй

Як працюватиме харківське метро під час святкових концертів 6 січня

У Харківському метрополітені поінформували про особливості курсування електропоїздів.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, 6 січня 2023 року, на час проведення святкових концертів електропоїзди слідуватимуть Салтівською лінією метрополітену без зупинки на станції «Університет» (про поновлення висадки та посадки пасажирів на станції буде повідомлено додатково).
 
Просимо вас враховувати вказані зміни та заздалегідь планувати маршрути прямування.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що Укрзалізниця призначила додаткові рейси на різдвяний вікенд.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  метро, график роботы, харьков
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