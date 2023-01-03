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03.01.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця призначила додаткові рейси на різдвяний вікенд

Додаткові поїзди будуть курсувати в різні області країни.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Повідомляється, що компанія назначила додаткові рейси поїздів на 6-8 січня:
 
180/179 Київ — Дніпро
6 та 8 січня о 09:53 з Києва, о 18:25 у Дніпрі. Зворотно того ж дня о 08:51, прибуття о 17:05. 
 
191/192 Київ — Львів 
8 січня о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові.
Зворотно 8 січня о 08:06, прибуває о 15:38.
 
176/175 Київ — Кривий Ріг 
8 січня о 06:19 з Києва через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.
 
104/103 Київ — Харків
8 січня о 09:40 з Києва, прибуття о 17:15. Зворотно того ж дня о 10:48, прибуття о 18:41.
 
168 Львів — Одеса
8 січня о 08:50 зі Львова, прибуття о 19:49. Зворотно того ж дня о 10:16, прибуття о 21:38.
 
Нагадуємо також, що до 8 січня включно курсуватиме прямий рейс Інтерсіті+ до Славська "Лижний експрес" №745.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця, поезда
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