03.01.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця призначила додаткові рейси на різдвяний вікенд

Додаткові поїзди будуть курсувати в різні області країни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що компанія назначила додаткові рейси поїздів на 6-8 січня:

180/179 Київ — Дніпро

6 та 8 січня о 09:53 з Києва, о 18:25 у Дніпрі. Зворотно того ж дня о 08:51, прибуття о 17:05.

191/192 Київ — Львів

8 січня о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові.

Зворотно 8 січня о 08:06, прибуває о 15:38.

176/175 Київ — Кривий Ріг

8 січня о 06:19 з Києва через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.

104/103 Київ — Харків

8 січня о 09:40 з Києва, прибуття о 17:15. Зворотно того ж дня о 10:48, прибуття о 18:41.

168 Львів — Одеса

8 січня о 08:50 зі Львова, прибуття о 19:49. Зворотно того ж дня о 10:16, прибуття о 21:38.

Нагадуємо також, що до 8 січня включно курсуватиме прямий рейс Інтерсіті+ до Славська "Лижний експрес" №745.