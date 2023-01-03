03.01.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники протягом тижня усунули понад 90 аварійних ситуацій на водоводах

Фахівці запланували значний обсяг робіт у житлових районах міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

На підприємстві розповіли, що за останній тиждень минулого року бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» у складних умовах військового часу усунули 92 аварійні ситуації на водоводах, а також упорядкували 80 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 18 водорозбірних колонок

Напередодні зусиллями аварійників було ліквідовано 12 поривів на ділянках трубопроводів і відновлено 10 оглядових колодязів.

Сьогодні, 3 січня, 21 бригада АВР Комплексу «Харківводопостачання» розпочала ліквідацію 19 пошкоджень на водопровідних мережах. Значний обсяг відновлювальних робіт заплановано у Новобаварському, Шевченківському та Основ'янському районах.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».