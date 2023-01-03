    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 3 січня
03.01.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 3 січня

У Харкові за період з 31 грудня 2022 по 2 січня 2023 року зареєстровано 5 випадків зараження коронавірусом.


labcenter.kh.ua

Усього за вказаний період у Харкові та області діагностували 18 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 968 осіб. Одужало 308 433 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 259 осіб.

Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, коронавирус
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.01 Освіта Студенти ХНУРЕ вийшли на світовий рівень програмування 03.01 Медицина Рівень радіації у Харкові та області на 3 січня 03.01 Надзвичайні події У Харкові перехожі допомогли повернути дитину батькові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 