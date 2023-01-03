03.01.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 3 січня

У Харкові за період з 31 грудня 2022 по 2 січня 2023 року зареєстровано 5 випадків зараження коронавірусом.



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Усього за вказаний період у Харкові та області діагностували 18 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 968 осіб. Одужало 308 433 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 259 осіб.

Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області.