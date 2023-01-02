02.01.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

Медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області

Фахівці провели аналіз захворюваності у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Повідомляється, що за результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 52 тижні з 26 грудня 2022 року по 1 січня 2023 з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 1923 особи, з них 702 (36,5%) дитини віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається незначне зростання захворюваності (на 0,9%), за рахунок зростання серед дітей на 6,4%.

Показник захворюваності становить 73,45 на 100 тис. населення, що менше минулорічного (на 52 тижні) у 2,9 рази та не перевищує показник епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Госпіталізовано 114 осіб проти 102 на минулому тижні, що становить 5,9% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 26 дітей (22,8%). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання кількості госпіталізованих на 11,8%, як за рахунок зростання госпіталізованих серед дітей на 8,3% так і серед дорослих на 12,8%.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Красноградському районі – 155,56 на 100 тис. населення, найнижчий – в Ізюмському районі (55,28 на 100 тис. населення).

Станом на 31.12.2022 проти грипу щеплено 1604 особи, з них 1221 – з груп ризику (у т.ч. 1190 медичних працівників та 25 дітей).

З початку епідемічного сезону серед обстежених 3731 особи у 1302 (34,9%) виявлено позитивні результати, з них у 1253 осіб (96,2%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 39 (3,0%) – РС-вірус, у 2 – риновірус, у 1 – вірус парагрипу та у 7 – вірус грипу А.