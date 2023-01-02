02.01.2023 14:34 Дмитро Колонєй

Судитимуть господарників, які стали посадовцями окупаційної влади міста на Харківщині (фото)

Обвинувальні акти щодо держзради чоловіків на Харківщині вже направлені до суду.

Як повідомляє РЕДПОСТ , посиланнм на Харківську прокуратуру, наприкінці березня 2022 року, під час окупації м. Ізюм двоє співробітників комунального підприємства стали співпрацювати із загарбниками.

54-річний чоловік погодився на пропозицію окупантів та обійняв посаду «в. о. директора коммунального предприятия Благоустройство города Изюма», а другий колаборант, 62-річний чоловік, став його «заступником» та:

організовували роботу підприємства

надавали вказівки працівникам,

приймали на роботу співробітників,

забезпечували видачу заробітної плати в російських рублях

виконували інші адміністративно-господарські функції

брали участь у нарадах, які проводились під керівництвом окупаційної влади м. Ізюм.

Наразі обидва чоловіки перебувають під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Чоловікам загрожує тюремний строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.