02.01.2023 14:34 Дмитро Колонєй
Судитимуть господарників, які стали посадовцями окупаційної влади міста на Харківщині (фото)
Обвинувальні акти щодо держзради чоловіків на Харківщині вже направлені до суду.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, посиланнм на Харківську прокуратуру, наприкінці березня 2022 року, під час окупації м. Ізюм двоє співробітників комунального підприємства стали співпрацювати із загарбниками.
54-річний чоловік погодився на пропозицію окупантів та обійняв посаду «в. о. директора коммунального предприятия Благоустройство города Изюма», а другий колаборант, 62-річний чоловік, став його «заступником» та:
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організовували роботу підприємства
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надавали вказівки працівникам,
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приймали на роботу співробітників,
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забезпечували видачу заробітної плати в російських рублях
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виконували інші адміністративно-господарські функції
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брали участь у нарадах, які проводились під керівництвом окупаційної влади м. Ізюм.
Наразі обидва чоловіки перебувають під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.
Чоловікам загрожує тюремний строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.
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