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02.01.2023  14:34   Дмитро Колонєй

Судитимуть господарників, які стали посадовцями окупаційної влади міста на Харківщині (фото)

Обвинувальні акти щодо держзради чоловіків на Харківщині вже направлені до суду.

Судитимуть господарників, які співпрацювали з ворогом та стали посадовцями окупаційної влади Ізюму. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, посиланнм на Харківську прокуратуру, наприкінці березня 2022 року, під час окупації м. Ізюм двоє співробітників комунального підприємства стали співпрацювати із загарбниками.
 
Судитимуть господарників, які співпрацювали з ворогом та стали посадовцями окупаційної влади Ізюму. Новини Харкова
 
54-річний чоловік погодився на пропозицію окупантів та обійняв посаду «в. о. директора коммунального предприятия Благоустройство города Изюма», а другий колаборант, 62-річний чоловік, став його «заступником» та:
  • організовували роботу підприємства
  • надавали вказівки працівникам,
  • приймали на роботу співробітників,
  • забезпечували видачу заробітної плати в російських рублях
  • виконували інші адміністративно-господарські функції
  • брали участь у нарадах, які проводились під керівництвом окупаційної влади м. Ізюм.
Наразі обидва чоловіки перебувають під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.
 
Судитимуть господарників, які співпрацювали з ворогом та стали посадовцями окупаційної влади Ізюму. Новини Харкова
 
Чоловікам загрожує тюремний строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, изюм, харьков
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