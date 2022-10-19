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19.10.2022  17:19   Дмитро Колонєй

Літній медик перейшов на бік оккупантів під Харковом (фото)

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у колабораційній діяльності.

Перейшов на бік оккупантів під Харковом літній медик
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, після повномасштабного вторгнення окупаційнеої армії на територію України 72-річний чоловік добровільно зайняв посаду головного лікаря в медичному закладі в місті Ізюм.
 
Він активно підтримував збройну агресію російської федерації проти України. Напередодні звільнення міста Ізюм втік до країни-агресора. 
 
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
 
18 жовтня 2022 року слідчі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури заочно повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  предательство, изюм, харьков
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