19.10.2022 17:30 Віталій Хінєвіч

Електрошокові дубинки і пляшки з-під алкоголю: у Харківській області знайшли чергові докази злочинів окупантів

Правоохоронці 15-17 жовтня виявили чергові місця дислокації окупантів у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що окупанти «розмістилися» у будинках садових товариств у селі Липці та на території приватного домоволодіння у селі Малі Проходи.

Тікаючи, окупанти як завжди залишили після себе всі докази вчинення ними воєнних злочинів на Харківщині.

Правоохоронці виявили електрошокові кийки, «планові цілі» із зазначенням координат, за якими окупанти завдавали ударів по Харкову та області. Також ворог залишив по собі сміття, пляшки з-під алкогольних напоїв,недопалки та георгіївські стрічки.

Серед знахідок є рапорти російських солдат, які хотіли на 15 днів поїхати до Мурманська та Бєлгорода у відпустку.

Правоохоронці продовжують збирати докази перебування російських військових на території Харківської області та вчинення ними воєнних злочинів.

Нагадаємо, окупанти в Харківській області обстріляли автомобілі швидкої допомоги.