    
Главная Новини Харкова Суспільство Погода в Україні 3 січня
02.01.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 3 січня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність із проясненнями.

погода в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що в Україні 3 січня вночі та вранці у східних та більшості центральних областей місцями туман.
 
Вітер південно-західний  з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
 
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.
 
Читайте також: Рівень радіації у Харкові та області на 2 січня.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 2 січня 01.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 1 січня 31.12 Суспільство Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в перші дні січня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 