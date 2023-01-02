02.01.2023 14:59 Дмитро Колонєй
Два десятки водіїв ставили під загрозу життя мешканців Харкова
У Харкові спіймали нетверезих автомобілістів.
Як провідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Патрульну поліцію, за минулу добу патрульні склали 20 протоколів на водіїв з ознаками сп'яніння
ПРавоохоронці нагадують, що безвідповідальні водії думають, що зможуть уникнути відповідальності, однак це хибна думка. Поліцейські продовжують виявляти порушників.
Відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп'яніння:
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на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;
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якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;
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у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.
Водії, пам'ятайте, що від вашої відповідальності залежить життя і здоров'я учасників дорожнього руху.
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