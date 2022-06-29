29.06.2022 16:59 Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП под Харьковом: пьяный за рулем погубил человека (фото)

Следователи завершили досудебное расследование по аварии под Харьковом.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, в апреле 2022 года пьяный 40-летний житель Чугуевского района, находясь за рулем автомобиля «Audi A6» насмерть сбил 65-летнего велосипедиста.

Следователи Чугуевского райуправления полиции открыли уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения. Виновнику смертельной аварии грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права водить транспортные средства на такой же срок. Обвинительный акт направлен в суд.