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29.06.2022  16:59   Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП под Харьковом: пьяный за рулем погубил человека (фото)

Следователи завершили досудебное расследование по аварии под Харьковом.

ДТП Харьков: Сбил насмерть пожилого велосипедиста пьяный водитель и ждет суда
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, в апреле 2022 года пьяный 40-летний житель Чугуевского района, находясь за рулем автомобиля «Audi A6» насмерть сбил 65-летнего велосипедиста. 
 
Следователи Чугуевского райуправления полиции открыли уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения. Виновнику смертельной аварии грозит  от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права водить транспортные средства на такой же срок. Обвинительный акт направлен в суд.
 
ДТП Харьков: Сбил насмерть пожилого велосипедиста пьяный водитель и ждет суда
 
ДТП Харьков: Сбил насмерть пожилого велосипедиста пьяный водитель и ждет суда
 
Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, чугуев, сбил велосипедиста
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