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29.06.2022  16:35   Виталий Хиневич

Харьковчанам напомнили о необходимости передать показания электрических счетчиков

Люди могут передать показания различными способами.

Харьковоблэнерго
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковоблэнерго».
 
Сообщается, что показания счетчиков следует передать в течение периода, начинающегося за два календарных дня до конца расчетного месяца и заканчивающегося на третий календарный день следующего расчетного периода (календарного месяца). Таким образом, показания за июнь необходимо передать в период с 29 июня по 3 июля включительно.
 
"Харьковоблэнерго" напоминает об удобных и простых инструментах передачи показаний на выбор:
 
  • баннер "Передача показов средства учета" на сайте АО "Харьковоблэнерго", при нажатии которого нужно ввести двенадцатизначный лицевой счет и показы средства учета;
  • SMS-сообщение с номером лицевого счета и показами прибора учета (через пробел) на короткий номер 4300 (сообщение платы, согласно тарифам вашего оператора мобильной связи);
  • мобильное приложение "Харэнерго";
  • личный кабинет на сайте АО "Харьковоблэнерго";
  • Viber-бот. Чтобы найти чат-бот, нужно открыть приложение Viber, нажать кнопку Добавить контакт и отсканировать QR-код на сайте АО Харьковоблэнерго. После выбора бота следует следовать подсказкам;
  • Telegram-бот. Открыть приложение Telegram, в строке "Поиск" набрать латинскими символами KharkivOblEnergobot или @Kooz2bot (без пробелов) и выбрать нужный канал. После выбора бота откроется диалог, который необходимо активировать, нажав кнопку “Start”;
  • колл-центр АО "Харьковоблэнерго". Колл-центр работает ежедневно и круглосуточно. Номера телефонов для передачи показов средства учета: 057-34-24-413, 067-23-40-413, 063-05-40-413, 050-05-40-413. Показы счетчика можно передать без подключения к оператору через голосовое меню самообслуживания.

Напомним, энергетики восстановили линии электропередач в Харьковской области.

Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  жкх, харьков
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