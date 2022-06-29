29.06.2022 16:35 Виталий Хиневич

Харьковчанам напомнили о необходимости передать показания электрических счетчиков

Люди могут передать показания различными способами.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковоблэнерго».

Сообщается, что показания счетчиков следует передать в течение периода, начинающегося за два календарных дня до конца расчетного месяца и заканчивающегося на третий календарный день следующего расчетного периода (календарного месяца). Таким образом, показания за июнь необходимо передать в период с 29 июня по 3 июля включительно.

"Харьковоблэнерго" напоминает об удобных и простых инструментах передачи показаний на выбор:

баннер "Передача показов средства учета" на сайте АО "Харьковоблэнерго", при нажатии которого нужно ввести двенадцатизначный лицевой счет и показы средства учета;

SMS-сообщение с номером лицевого счета и показами прибора учета (через пробел) на короткий номер 4300 (сообщение платы, согласно тарифам вашего оператора мобильной связи);

мобильное приложение "Харэнерго";

личный кабинет на сайте АО "Харьковоблэнерго";

Viber-бот. Чтобы найти чат-бот, нужно открыть приложение Viber, нажать кнопку Добавить контакт и отсканировать QR-код на сайте АО Харьковоблэнерго. После выбора бота следует следовать подсказкам;

Telegram-бот. Открыть приложение Telegram, в строке "Поиск" набрать латинскими символами KharkivOblEnergobot или @Kooz2bot (без пробелов) и выбрать нужный канал. После выбора бота откроется диалог, который необходимо активировать, нажав кнопку “Start”;

колл-центр АО "Харьковоблэнерго". Колл-центр работает ежедневно и круглосуточно. Номера телефонов для передачи показов средства учета: 057-34-24-413, 067-23-40-413, 063-05-40-413, 050-05-40-413. Показы счетчика можно передать без подключения к оператору через голосовое меню самообслуживания.

Напомним, энергетики восстановили линии электропередач в Харьковской области.