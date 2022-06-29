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29.06.2022  16:22   Дмитрий Колоней

Дорожники Харькова восстановили разбитую снарядами врага улицу (фото)

В Харькове отремонтировали проезжую часть улицы в пострадавшем от обстрелов районе.

Разбитую снарядами улицу восстановили дорожники Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ, в Индустриальном районе подрядные организации отремонтировали проезжую часть  по бульвару Грицевца, поврежденную вражескими обстрелами.

Разбитую снарядами улицу восстановили дорожники Харькова

 

Тэги:  ремонт дорог, обстрелы, харьков, агрессия россии
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