Дорожники Харькова восстановили разбитую снарядами врага улицу (фото)

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Гороскоп на 29 июня для всех знаков зодиака: что обещают звезды Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 29 июня Погода в Харькове будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.