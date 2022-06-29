Дорожники Харькова восстановили разбитую снарядами врага улицу (фото)

В Харькове отремонтировали проезжую часть улицы в пострадавшем от обстрелов районе.
Как сообщает РЕДПОСТ, в Индустриальном районе подрядные организации отремонтировали проезжую часть по бульвару Грицевца, поврежденную вражескими обстрелами.
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