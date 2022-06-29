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29.06.2022  16:00   Виталий Хиневич

Польские школьники будут учиться выживать в оккупации с помощью онлайн игры

This War of Mine поможет школьникам понять азы выживания в критических ситуациях.

игра
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Факты Life.
 
Сообщается, что Министерство науки и высшего образования Польши добавило игру This War of Mine в программу обучения. Данная игра научит школьников выживать в оккупированном городе.
 
Симулятор выживания будет доступен в программе внеклассного чтения – игру создавали поляки из студии 11 bit. Для получения детальной информации о проекте, ссылки для загрузки игры можно найти на государственном сайте Польши.
 
This War of Mine  дает возможность игроку взять на себя управление мирными жителями, которых необходимо защищать, снабжать продуктами питания, водой и местом для сна.
 
Также игра содержит брошюру с 62 страниц и план уроков, которые помогут школьникам лучше понять азы выживания в критических ситуациях — например, во время оккупации города.
Чтобы проверить свои знания, для детей создан тест, в котором нужно дать правильные ответы относительно игры.
 
Релиз This War of Mine состоялся еще в 2014 году – игра получила всеобщее признание за интересный и подробный геймплей, достаточно реалистично описывающий войну в стране. С 24 февраля вся выручка из проданных копий игры была передана Украине – это около $850 тысяч.
 
Напомним, для украинских беженцев появятся ограничения в Польше.
 
Источник:   Факты Life
 Тэги:  образование
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