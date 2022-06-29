29.06.2022 16:00 Виталий Хиневич

Польские школьники будут учиться выживать в оккупации с помощью онлайн игры

This War of Mine поможет школьникам понять азы выживания в критических ситуациях.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Факты Life.

Сообщается, что Министерство науки и высшего образования Польши добавило игру This War of Mine в программу обучения. Данная игра научит школьников выживать в оккупированном городе.

Симулятор выживания будет доступен в программе внеклассного чтения – игру создавали поляки из студии 11 bit. Для получения детальной информации о проекте, ссылки для загрузки игры можно найти на государственном сайте Польши.

This War of Mine дает возможность игроку взять на себя управление мирными жителями, которых необходимо защищать, снабжать продуктами питания, водой и местом для сна.

Также игра содержит брошюру с 62 страниц и план уроков, которые помогут школьникам лучше понять азы выживания в критических ситуациях — например, во время оккупации города.

Чтобы проверить свои знания, для детей создан тест, в котором нужно дать правильные ответы относительно игры.

Релиз This War of Mine состоялся еще в 2014 году – игра получила всеобщее признание за интересный и подробный геймплей, достаточно реалистично описывающий войну в стране. С 24 февраля вся выручка из проданных копий игры была передана Украине – это около $850 тысяч.