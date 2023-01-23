23.01.2023 16:25 Віталій Хінєвіч

Харківські школярі перемогли на Всеукраїнському конкурсі

У турнірі взяли участь 10 команд з різних областей України та одна команда з Молдови. Місто Харків представляли п’ять команд.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Учні закладів освіти Харкова здобули перемогу на ХХІІІ Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів, який проходив на базі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Переможцями турніру стала команда учнів гімназії №47 «Харків 47», до складу якої увійшли Роман Любота (виборов I місце в особистій першості), Максим Даншин, Єгор Годованець, Артем Сірик та Федір Шестірко (виборов I місце в особистій першості).

Друге місце посіла команда учнів Салтівського району «Вектор», до складу якої увійшли Костянтин Ященко (II місце в особистій першості) та Юрій Кашуба (учні гімназії №144), Ярослав Безвесільний, Володимир Дзюбін та Рустам-Михайло Махортов (учні школи №122).

Третє місце вибороли команда учнів Холодногірського району «Кварк» і команда учнів Новобаварського району «Електрум».



