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23.01.2023  16:25   Віталій Хінєвіч

Харківські школярі перемогли на Всеукраїнському конкурсі

У турнірі взяли участь 10 команд з різних областей України та одна команда з Молдови. Місто Харків представляли п’ять команд.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Учні закладів освіти Харкова здобули перемогу на ХХІІІ Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів, який проходив на базі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.
 
Переможцями турніру стала команда учнів гімназії №47 «Харків 47», до складу якої увійшли Роман Любота (виборов I місце в особистій першості), Максим Даншин, Єгор Годованець, Артем Сірик та Федір Шестірко (виборов I місце в особистій першості).  
 
Друге місце посіла команда учнів Салтівського району «Вектор», до складу якої увійшли Костянтин Ященко (II місце в особистій першості) та Юрій Кашуба (учні гімназії №144), Ярослав Безвесільний, Володимир Дзюбін та Рустам-Михайло Махортов (учні школи №122).  
 
Третє місце вибороли команда учнів Холодногірського району «Кварк» і команда учнів Новобаварського району «Електрум».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, про вступу компанію у 2023 році.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  образование, харьков
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