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16.01.2023  16:55   Віталій Хінєвіч

У Куп'янському районі відновлюють навчання у дистанційному форматі

Навчальний процес відновлюють у докупованих громадах Куп'янського району Харківської області.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що минулого тижня освітній процес розпочався у 2 школах Петропавлівської громади.
 
Невдовзі мають знову запрацювати 3 заклади Куп’янської громади та 1 – Кідрашівської. У Петропавлівській громаді дистанційно навчаються діти як із Петропавлівки, так і з Куп’янської, Курилівської та Кіндрашівської громад.
 
«Повертаємо до роботи наші школи на звільнених територіях Куп’янського району. Поки що, звісно, тільки в дистанційному форматі, бо іншого не дозволяє безпекова ситуація. Діти, які весь час повномасштабного вторгнення навчалися в інших регіонах або за кордоном, прагнуть повернутися до своїх шкіл», – зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська. 
 
Невдовзі планується відновити навчання у 3 школах Куп’янської громади. Після 23 січня дистанційно мають запрацювати заклади загальної середньої освіти Ківшарівки, Куп’янська Вузлового та власне Куп’янська.
 
«Наразі освітяни ще збирають дані щодо кількості дітей, які отримуватимуть освіту в школах Куп’янської громади. Попередньо, тут очікується загалом залучити до навчання близько 450 школярів», – повідомила заступниця начальника ХОВА.
 
Нагадаємо, харківські актори зіграли виставу в США.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, образование
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