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16.01.2023  16:43   Дмитро Колонєй

У Харкові чекає на суд водій та механік, який служив окупантам

Прокуратура направила до суду у Харкові обвинувальний акт.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації м. Ізюм ЗС РФ 45-річний  місцевий мешканець добровільно погодився співпрацювати із загарбниками, зайняв посаду «водія чергової частини» у псевдоправоохоронному органі — так званій «Народній міліції», возив «поліцейських» за необхідними адресами, а також ремонтував службові автівки.
 
 
У жовтні 2022 року обвинуваченого було викрито. 
 
Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.
 
Чоловіку загрожує  позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про посадовця поліції, який радо зустрів та допомагав окупантам
 

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, изюм, харьков
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