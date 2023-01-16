16.01.2023 16:43 Дмитро Колонєй

У Харкові чекає на суд водій та механік, який служив окупантам

Прокуратура направила до суду у Харкові обвинувальний акт.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації м. Ізюм ЗС РФ 45-річний місцевий мешканець добровільно погодився співпрацювати із загарбниками, зайняв посаду «водія чергової частини» у псевдоправоохоронному органі — так званій «Народній міліції», возив «поліцейських» за необхідними адресами, а також ремонтував службові автівки.

У жовтні 2022 року обвинуваченого було викрито.

Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.



